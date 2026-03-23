Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji piyasalarını sarsması, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını hızla yukarı taşıyor ve enflasyonu doğrudan tetikliyor. Akaryakıt sektöründe Opet, Alpet ve Altınbaş Holding gibi büyük firmalarda 30 yıla yakın üst düzey yöneticilik yapan Özdilek Coşkun, Ekonomi gazetecisi Barış Soydan'ın YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Coşkun'a göre Türkiye'deki akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatından ziyade İtalya Cenova piyasasındaki CIF Med (gümrüksüz motorin) fiyatı ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Cenova piyasasında fiyatların son 30 yılın en yüksek seviyesi olan 1471 dolara ulaştığını belirten Coşkun, şu an Brent petrolün 110-120 dolar bandında seyrettiğini, savaşın devam etmesi halinde 160-170 dolara çıkabileceğini öngördü. Bu senaryoda Türkiye'de motorin pompa fiyatının 85-90 TL, hatta 100 TL seviyelerine ulaşabileceğini vurguladı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ FİYATLARI FRENLİYOR

Devletin ani zamları yumuşatmak için uyguladığı "eşel mobil" (ÖTV'den feragat) mekanizmasının kritik rolüne dikkat çeken Coşkun, somut bir örnek verdi: "Şu anda İstanbul'da motorin yaklaşık 71 TL civarında satılıyor. Eşel mobil olmasa, yılbaşındaki 13-14 TL'lik ÖTV yükü eklenecekti ve fiyat halihazırda 85 TL'yi bulmuş olacaktı.''

TEMEL GIDALARA 'MOTORİN ZAMMI' GELİYOR

Motorindeki artışın ekonomiye yayılacağını ifade eden Coşkun, akaryakıtın hayatın her alanındaki temel girdi olduğunu hatırlattı: "Toplu taşımaya zam gelecek, su fiyatları artacak, ekmek fiyatları yükselecek. Antalya'daki domates bile İstanbul'a motorinle taşınıyor. Nakliye maliyetleri arttıkça esnaf da sanayici de fiyatları yeniden hesaplayacak ve bu artış nihai tüketiciye yansıyacak."

Barış Soydan'ın Avrupa ülkelerindeki gibi KDV indirimi mümkün mü sorusuna Coşkun, akaryakıttan yüzde 20 KDV alındığını belirterek yanıt verdi: "Vergilerden feragat etmek tamamen siyasi bir karar. Hükümetin ekonomi politikalarına bağlı."

Savaşın gölgesinde enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, vatandaşın mutfağını ve günlük hayatını etkileyecek gibi görünüyor.