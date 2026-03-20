Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, motorin fiyatlarında önemli bir artış kapıda.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine yer veren Aydilek, salı günü itibarıyla motorine yaklaşık 6 TL seviyesinde zam yapılmasının beklendiğini belirtti. Zam miktarının ise cumartesi sabah saatlerinde netleşeceği ifade edildi.

Söz konusu artışın hayata geçmesi durumunda motorin litre fiyatının 80 TL seviyesine dayanacağı öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu gelişmelerin, özellikle ulaşım ve lojistik maliyetleri üzerinden genel fiyatlara da yansıması bekleniyor.