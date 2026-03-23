Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes’i Beşiktaş’tan 20.78 milyon euroya kadrosuna katan Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha ilgi gösteriyor.
Gedson Fernandes, sezon başında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Rus ekibi, siyah-beyazlı ekipten bir futbolcuyu daha radarına aldı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Portekizli yıldızın performansından memnun kalan Rus ekibinin, bu kez Felix Uduokhai için girişimde bulunduğu ifade ediliyor.
Beşiktaş’ın yeni sezon planları arasında yer almayan Alman stoperin ayrılığına da sıcak bakıldığı belirtiliyor.
Sözleşmesinin son yılına girecek olan 28 yaşındaki savunmacının transferi konusunda Beşiktaş’ın Spartak Moskova’ya zorluk çıkarmayacağı iddia edildi.
Uduokhai’nin de kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Alman savunmacıyla devre arasında ilgilenen takımlar olsa da ayrılık gerçekleşmemişti.
Beşiktaş, Felix Uduokhai’ı sezon başında Bundesliga ekibi FC Augsburg’tan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Bu sezon toplam 19 maçta görev alan deneyimli stoper, 1395 dakika sahada kaldı.
28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.