Yeniçağ Gazetesi
23 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha

Gedson Fernandes, sezon başında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Rus ekibi, siyah-beyazlı ekipten bir futbolcuyu daha radarına aldı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 1

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes’i Beşiktaş’tan 20.78 milyon euroya kadrosuna katan Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha ilgi gösteriyor.

1 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 2

Portekizli yıldızın performansından memnun kalan Rus ekibinin, bu kez Felix Uduokhai için girişimde bulunduğu ifade ediliyor.

2 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 3

Beşiktaş’ın yeni sezon planları arasında yer almayan Alman stoperin ayrılığına da sıcak bakıldığı belirtiliyor.

3 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 4

Sözleşmesinin son yılına girecek olan 28 yaşındaki savunmacının transferi konusunda Beşiktaş’ın Spartak Moskova’ya zorluk çıkarmayacağı iddia edildi.

4 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 5

Uduokhai’nin de kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.

5 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 6

Alman savunmacıyla devre arasında ilgilenen takımlar olsa da ayrılık gerçekleşmemişti.

6 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 7

Beşiktaş, Felix Uduokhai’ı sezon başında Bundesliga ekibi FC Augsburg’tan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

7 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 8

Bu sezon toplam 19 maçta görev alan deneyimli stoper, 1395 dakika sahada kaldı.

8 9
Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyorlar: Transferde kolaylık sağlanacak... Gedson'dan sonra bir yıldız daha - Resim: 9

28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro