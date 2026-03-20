İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla bu artışları “olağan” olarak değerlendirirken, tüketiciler yaşanan durumu fırsatçılık olarak yorumluyor.

Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde beyaz et fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 15’lik artış üzerine Şubat 2026 itibarıyla tavuk eti ihracatını durdurmuştu. Bu adım, iç piyasada arzı artırarak fiyatların dengelenmesini sağlamış ve ramazan boyunca görece bir istikrar yaratmıştı. Bayramın gelmesiyle denge bozuldu ve fiyatlar tekrar yükselişe geçti.

ARTIŞTAN ETKİLENEN TAVUK KANADI OLDU

Üretici firmalar ilk etapta yüzde 10, ardından yüzde 15 oranında zam yaparak toplamda yüzde 25’lik bir artışa imza attı. Bu artıştan en çok etkilenen ürünlerin başında ise tavuk kanadı geldi. Yaprak kanat fiyatları 500 liranın üzerine çıkarken, bazı online platformlarda kilo fiyatının 555 liraya, yarım kilosunun ise 400 liranın üstüne satıldığı görüldü.

Üreticiden 85-90 liraya çıkan bütün tavuğun piyasada 110-140 lira arasında satıldığı belirtilirken, ızgaralık kanadın satış noktalarına 210-240 lira bandında verildiği ifade ediliyor. Bu ürünler perakendede çok daha yüksek fiyatlara ulaşıyor; bütün kanat 400 lirayı bulurken, yaprak kanat formunda 500 liranın üzerine çıkıyor.

Uzmanlara göre fiyat artışında hem ihracatın yeniden başlaması hem de bayram öncesi artan talep etkili. Tüketiciler ise özellikle kanat ürünlerinde görülen yüksek kâr oranlarını eleştiriyor. Bütün tavukta ortalama yüzde 40 civarında kâr varken, kanatta bu oranın yüzde 150’ye kadar çıkması tepki çekiyor.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla ise maliyet artışlarına dikkat çekerek zamların kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Artan akaryakıt fiyatlarının nakliyeye, oradan da satış fiyatlarına yansıdığını belirten Güla, tavuk fiyatlarının uzun süredir sabit kaldığını dile getirdi.

FİYAT ŞEFFAFLIĞI TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan bazı satış noktalarında fiyat şeffaflığı da tartışma konusu. İstanbul’daki birçok kasapta ürünlerin fiyat etiketi bulunmazken, sadece kilogram bilgisi yer alıyor. Kasaplarda yaprak kanat 750-800 liraya kadar çıkarken, bütün tavuk 250 liraya kadar yükselmiş durumda. Marketlerde ise tavuk ürünleri daha düşük fiyatlarla satılsa da ürünler arasında ciddi fiyat farkları dikkat çekiyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan talep de fiyatları yukarı çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle kanat ürünlerinde aynı gramaja sahip farklı markalar arasında 100 lirayı aşan farklar oluşabiliyor. Hem fiziksel mağazalarda hem de online platformlarda yüksek talep, bazı satıcılar için fırsata dönüşmüş durumda.