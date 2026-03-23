Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yarışta: Süper Lig'in parlayan yıldızı radarda
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet yalnızca ligde değil, transferde de sürüyor. İki kulüp bir kez daha aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
HEDEF ARDA OKAN
Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan için Galatasaray ile Fenerbahçe'nin devrede olduğu aktarıldı.
AVRUPA'DAN İLGİ
Genç futbolcuya Süper Lig devlerinin dışında Avrupa'dan takımlarından da ilgisi var.
15 MİLYON EURO BEKLENTİ
İzmir temsilcisi Göztepe'nin genç savunma oyuncusu için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.
DORTMUND DEVREDE
Alman devi Borussia Dortmund'un Arda Okan Kurtulan için Göztepe'ye 10 milyon euro artı Silas Ostrzinski'yi içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
ESPANYOL TEMASTA
Diğer yandan La Liga ekipleri Espanyol ile Sevilla’nın genç oyuncu için 12-13 milyon euro civarında teklif yaptığı ifade edildi.
SEZON RAKAMLARI
23 yaşındaki sağ bek, bu sezon Göztepe formasıyla 24 maça çıktı. Arda Okan Kurtulan bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Arda Okan Kurtulan’ın Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029’da sona erecek.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan Kurtulan, daha sonra Adana Demirspor, Karacabey Belediyespor ve Diyarbekir Spor takımlarında forma giydi.