Yeniçağ Gazetesi
23 Mart 2026 Pazartesi
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yarışta: Süper Lig'in parlayan yıldızı radarda

Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet yalnızca ligde değil, transferde de sürüyor. İki kulüp bir kez daha aynı oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig'deki iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Ligde kıyasıya rekabette olan 2 dev takım transferde de rakip olacak.

HEDEF ARDA OKAN

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan için Galatasaray ile Fenerbahçe'nin devrede olduğu aktarıldı.

AVRUPA'DAN İLGİ

Genç futbolcuya Süper Lig devlerinin dışında Avrupa'dan takımlarından da ilgisi var.

15 MİLYON EURO BEKLENTİ

İzmir temsilcisi Göztepe'nin genç savunma oyuncusu için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

DORTMUND DEVREDE

Alman devi Borussia Dortmund'un Arda Okan Kurtulan için Göztepe'ye 10 milyon euro artı Silas Ostrzinski'yi içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

ESPANYOL TEMASTA

Diğer yandan La Liga ekipleri Espanyol ile Sevilla’nın genç oyuncu için 12-13 milyon euro civarında teklif yaptığı ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

23 yaşındaki sağ bek, bu sezon Göztepe formasıyla 24 maça çıktı. Arda Okan Kurtulan bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Arda Okan Kurtulan’ın Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029’da sona erecek.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan Kurtulan, daha sonra Adana Demirspor, Karacabey Belediyespor ve Diyarbekir Spor takımlarında forma giydi.

