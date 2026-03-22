ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı başlatması ile birlikte Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden oldu. Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara dayanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Petrol piyasasındaki oynaklık nedeniyle tüketiciyi korumak ve enflasyonla mücadeleyi desteklemek amacıyla eşel mobil sistemi uygulanıyordu. Bu sistemde artışların yüzde 75’i ÖTV’den karşılanırken, kalan yüzde 25’lik kısmı pompaya yansıtılıyordu. Ancak motorin tarafında ÖTV sınırına ulaşıldı.

ÖTV limitinin dolmasıyla birlikte motorine dün rekor düzeyde bir zam geldi. 5 lira 76 kuruşluk artışın yalnızca 58 kuruşu vergi üzerinden karşılanırken, 5 lira 18 kuruşluk kısmı doğrudan fiyatlara yansıdı. Böylece tek seferde yapılan en yüksek akaryakıt zammı kayıtlara geçti.

REKOR ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi nedeniyle yeni bir artış daha kapıda. Sektör kaynaklarına göre salı günü motorinin litre fiyatında yaklaşık 6 liralık bir zam bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde yeni bir rekor daha kırılmış olacak.

MOTORİN BAZI İLLERDE 80 LİRAYA DAYANACAK

Zam sonrası motorin fiyatının batı illerinde 77-78 lira bandına, doğu illerinde ise 80 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu gelişmeyle birlikte motorin ile benzin arasındaki fiyat farkının da 15 liraya kadar çıkacağı belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL