Bankalar tarafından kurulan sistem, insanların borcunu ne kadar düzgün ödediğine bakar. Kredi kartı ekstrelerinizi veya mevcut taksitlerinizi tek bir gün bile geciktirmemeye dikkat edin.
Banka kredi notu yükseltmenin yöntemleri belli oldu: Kara listeden nasıl çıkılır?
Bankalarla arası kötü olan yurttaşlar, gelecekte kredi çekmek veya bir işlem yapmak istediklerinde zorluk yaşayabiliyor. Peki bu durumu nasıl tersine çevirebilirsiniz? İşte yeni stratejiler…Derleyen: Baran Yalçın
Küçük meblağlar olsa bile, her ay düzenli ödeme yapmak puanınızı artırır. Otomatik ödeme talimatları bu konuda en büyük yardımcınız olur.
BORÇ LİMİT ORANINIZA DİKKAT
Kredi kartı limitlerinizin sonuna kadar dolu olması, kurumlar gözünde riskli bir imaj çizer. Limitlerinizin tamamını kullanmak yerine, harcamalarınızı toplam kapasitenin yüzde 30’u seviyesinde tutmaya çalışın. Bu yöntem, sizin parayı yönetme becerinizin yüksek olduğunu ortaya koyar.
Hiç borca girmemek sanılanın aksine puan kazandırmaz. Kurumlar, sizin nasıl harcama yaptığınızı görmek ister.
Bu nedenle, düşük limitli bir kartla ufak alışverişler gerçekleştirip bunları hemen ödemek, sicilinizi temiz tutmanın en güzel yöntemidir. Kullanmadığınız hesapları kapatmak yerine, düşük hareketle açık tutmak yaş ortalamasını yükselterek size avantaj sağlar.
TEK SEFERDE ÇOK FAZLA BAŞVURU GERÇEKLEŞTİRMEYİN
Kısa süre içinde birden fazla bankaya kredi başvurusu gerçekleştirmek, sıkışıklık içinde olduğunuzu ortaya koyar. Her reddedilen başvuru sistemde negatif bir etki bırakır.
Bunun yerine, mevcut durumunuzu düzeltene kadar bekleyin ve tek bir noktadan stratejik ilerleyin. Sabırlı davranmak, kara listeden çıkış biletiniz olacaktır.