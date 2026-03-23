Orta Doğu’da artan gerilimin küresel enerji piyasalarında yarattığı arz endişeleri somut adımlara dönüşmeye başladı. Slovenya, akaryakıt satışına sınırlama getiren ilk ülkelerden biri oldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi. Bu kapsamda hazırlanan acil eylem planı yürürlüğe alındı.

Yeni düzenlemeye göre bireysel tüketiciler günlük en fazla 50 litre akaryakıt satın alabilecek. Ticari faaliyet yürüten işletmeler ve çiftçiler için ise bu sınır 200 litre olarak belirlendi. Kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar uygulanacağı bildirildi.

Hükümet ayrıca, lojistik sorunların aşılması için Slovenya Silahlı Kuvvetleri’ni de sürece dahil etti. Askeri personel ve nakliye birimleri, akaryakıtın depolardan istasyonlara taşınmasında aktif rol alacak.

Öte yandan demir yolu taşımacılığında “olağanüstü durum” ilan edilirken, akaryakıt taşıyan trenlere öncelik verilmesi kararlaştırıldı. Yetkililer, stratejik yakıt depolarının dolu olduğunu vurgulayarak, olası bir kıtlığın önüne geçmek için tüm dağıtım ağının koordineli şekilde yönetildiğini açıkladı.