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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışma yapıldı.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Orhan Ak, takımın başına gelme sürecinden Göztepe galibiyetine ve Fenerbahçe karşılaşmasına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"ÖZGÜVENLE REHAVETİ KARIŞTIRMAMAK LAZIM"

Gaziantep FK'nın başındaki ilk maçında Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Orhan Ak, alınan galibiyetten memnun olduğunu ancak geliştirmeleri gereken noktaların bulunduğunu söyledi.

Oyuncularının Göztepe karşısında büyük bir özgüven ve karakter ortaya koyduğunu belirten Ak, "Çok iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Müthiş bir özgüven, bir cesaret, bir takım olma standardını bize gösterdiler." dedi.

Göztepe karşısında özellikle ilk yarıda ortaya koydukları performansa dikkat çeken Ak, rakipleri karşısında agresif ve doğru bir oyun planıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

"HER MAÇIN YENİ BİR HİKAYESİ OLUYOR"

İkinci yarıdaki bazı bölümlerden ise memnun olmadığını dile getiren Orhan Ak, takım olarak bu noktaları geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Ak, "Her hafta yeni bir fırsat, yeni bir maç. Her maçın yeni bir hikayesi oluyor. Rakip kim olursa olsun o cesareti, o kendi oyun kimliğimizi standarda oturtmamız lazım." ifadelerini kullandı.

HEDEF FENERBAHÇE KARŞISINDA GALİBİYET

Göztepe deplasmanında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına çeviren Gaziantep FK'da Orhan Ak, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Ak, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz." dedi.