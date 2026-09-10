Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar

GERÇEK YAŞAR DA UNUTULMADI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünde fenalaşan 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yaşar'ın 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte ilk kez stadyumda canlı maç izlemek için Chobani Stadı'na geldiği ortaya çıkmıştı.

Gerçek Yaşar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri taziye mesajları yayımlamıştı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz de daha sonra yaptığı açıklamada, Gerçek Yaşar'ın oğlu Gazi ve kızı Zeren'e sahip çıkacaklarını belirtmişti.