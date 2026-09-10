Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar

Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar

Fenerbahçe taraftarı, Roma maçı öncesi hazırladığı koreografilerle görsel şölen sundu. Sarı-lacivertliler, hayatını kaybeden taraftarlarını da unutmadı.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 2

Roma karşılaşması öncesinde tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ise uzun süredir beklenen Şampiyonlar Ligi gecesine özel hazırlık yaptı.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 3

CHOBANİ STADI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala tribünlerde dev pankartlar açtı ve birden fazla koreografiye imza attı.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 4

Tribünlerin büyük bölümünü kaplayan koreografiler, Roma maçı öncesinde Chobani Stadı'nda dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarların hazırladığı dev çalışmalar objektiflere de yansıdı.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 5

18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından gelen ilk maç olması nedeniyle Roma karşılaşması, tribünlerde ayrı bir atmosfere sahne oldu.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 6

"YAŞADIKÇA YAŞATACAĞIZ"

Fenerbahçe taraftarları görsel şovun yanı sıra hayatını kaybeden taraftarları da unutmadı.

Tribünlerde hayatını kaybeden Mert Doğan Aydın için "Yaşadıkça Yaşatacağız" yazılı pankart açıldı.

Sarı-lacivertli tribünlerde açılan pankart ve hazırlanan koreografiler, karşılaşma öncesinin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 7

GERÇEK YAŞAR DA UNUTULMADI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünde fenalaşan 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yaşar'ın 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte ilk kez stadyumda canlı maç izlemek için Chobani Stadı'na geldiği ortaya çıkmıştı.

Gerçek Yaşar'ın hayatını kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri taziye mesajları yayımlamıştı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz de daha sonra yaptığı açıklamada, Gerçek Yaşar'ın oğlu Gazi ve kızı Zeren'e sahip çıkacaklarını belirtmişti.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 8

ROMA MAÇI ÖNCESİ UNUTULMAZ KARELER

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra dönen Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk sınavı öncesinde tribünlerde hem büyük bir heyecan hem de duygusal anlar yaşandı.

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Fenerbahçe taraftarından Roma maçı öncesi görsel şölen: Tribünlerde duygu dolu anlar - Resim: 9

Sarı-lacivertli taraftarların hazırladığı koreografiler, dev pankartlar ve tribünlerde oluşan atmosfer maç öncesine damga vururken, ortaya çıkan kareler gecenin hafızalara kazınan görüntüleri oldu.

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