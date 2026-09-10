Merkez Bankası milyonların merakla beklediği yılın altıncı faiz kararını saat 14.00'te yaptığı yazılı açıklamayla açıkladı. TCMB Nisan ve Haziran aylarında politika faiz kararını 37’de sabit bırakma kararı almıştı.
Merkez Bankası yılın altıncı faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası herkesin merakla beklediği yılın altıncı faiz kararını açıkladı. TCMB, yaptığı son dört toplantıda politika faiz kararını 37’de sabit tutmuştu.Kaynak: Haber Merkezi
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYINDA DA SABİT BIRAKMIŞTI
Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bankanın 1 Mart'tan itibaren ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos'ta yeniden başlaması ise bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme yönünde bir sinyal olarak değerlendirilmişti.
MERKEZ BANKASI YILIN 6’INCI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri
Yaşar Fatih Karahan (Başkan), Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.
Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.''
OVP YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ REVİZE EDİLMİŞTİ
Para politikasının seyri açısından yıl sonu enflasyon beklentileri de yakından takip ediliyor. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlenmişti.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
Piyasa anketleri, TCMB'nin bugünkü toplantısında faiz değişikliğine gitmesinin beklenmediğini öngörmüştü.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağını tahmin etmişti.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Eylül ayı toplantısının ardından TCMB’nin 2026 yılının geri kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026
AYRINTILAR GELECEK....