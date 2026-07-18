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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ersoy ve 6 sanık hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Tensip zaptında, tutuksuz sanıklar Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı ve Tolga Aykut hakkında zorla getirme emri düzenlendi.

Mağdurlar B.A, B.Ö, D.O, E.G, E.T, E.K, G.A, M.A.Ö, M.A, R.K, Ş.DY'nin de duruşmada bulunması için haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi.

Tanıklar Pınar Erbaş, Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Ali Yaşar Koz, Mustafa Karataş, Veyis Ateş, Serap Şaylan, Şakir Tekin, İpek Mintaş, Tuğba Özkan, Tuğçe Acar, Serdar Tokdemir, Mahmut Göde, Mesut Paçavra, Tansel Kaya, Abdullah Çelebi ve Hande Sarıoğlu hakkında zorla getirilme müzekkeri düzenlenmesine karar verildi.

İLK DURUŞMA 10 EYLÜL’DE

Yapılacak duruşmada gizli tanıklar Kanarya, Menekşe, Tanca ve Pembe'nin ses ve görüntüsünün değiştirilerek dinlenmesinin usulüne göre gerçekleştirilmesi için gerekli teçhizatların hazırlanması ve mobil ekibin mahkemede olmasına karar veren heyet, duruşmanın 10 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İddianamede, Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Topgül, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı, Meltem Acet ve Şevkiye Dilara Yıldız "mağdur", Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 2 Kasım 2025'te gelen ihbarda, "HaberTürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve daha önceden bu kanalda çalışan Merve S'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları" bilgisinin yer aldığı ifade ediliyor.

Bu ihbarın ardından suç örgütüne yönelik soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarlara istinaden yürütülen soruşturmada eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün sanık Mehmet Akif Ersoy'un elebaşılığında ve anlatımda adı geçen birtakım üyelerden oluştuğu kaydediliyor.

Suç örgütünün, özellikle uyuşturucu maddelerden olan kokainin kişiler üzerindeki etkisini hem kadın mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt elebaşı Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı örgüt üyeleriyle sıkça uyuşturucu madde sağladığı, partiler düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı aktarılıyor.

ÖRGÜT ŞEMASI

Suç örgütünün oluşum ve yapısını ortaya koyma noktasında soruşturma aşamasında yapılan ihbar içerikleri, alınan ifadeler ve yapılan tespitlerin önem taşıdığı vurgulanan iddianamede, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığının örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy'un örgüt lideri olduğu, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut, Ufuk Tetik'in de örgüt üyeleri olduğu belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.