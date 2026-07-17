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Kaynak: Haber Merkezi

Habertürk TV’nin eski Genel Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Ersoy ve 7 sanığın, 19 Eylül günü İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 10 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan ve görevden alınan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un duruşma tarihi belli oldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI GÜN BELLİ OLDU!

Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanık hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle, duruşma günü verildi. Ersoy ve 7 sanık, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ERSOY’UN AVUKATI DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASINI TALEP ETTİ!

Gazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığına göre, Mehmet Akif Ersoy’un avukatından duruşma öncesinde “gizlilik” talebi geldi. Avukat, “Özel durumlar göz önüne alınsın” ifadelerini kullanarak duruşmanın basına ve izleyiciye kapalı bir şekilde “gizli” yapılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncular, haber spikerleri, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların da olduğu çok sayıda isim gözaltına altına alınmış ve birçok isim de tutuklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy da, uyuşturucu soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında 9 Aralık'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Ersoy, 11 Aralık'ta mahkemede verdiği ifadede "Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler" ifadelerini kullanmıştı. Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.