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Hakkında 266 yıl hapis cezası talep edilen Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan yeni iddianamede temizlik yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy ve yedi kişi hakkında düzenlenen ilk iddianame 20 Mayıs'ta reddedilmişti. Mahkeme tarafından kabul edilen yeni iddianamede, ilk iddianamede çok sayıda ifadede adı geçen MHP’li avukat Serkan Toper’in geçtiği tüm bölümlerin çıkarıldığı görüldü.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla düzenlenen yeni iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, reddedilen ilk iddianamede bulunan bazı isimler çıkarıldı.

Serbesiyet'in haberine göre, ilk iddianamede şüpheli ve tanık ifadelerinde adları geçen, ancak suç isnadı yapılmayan Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Furkan Torlak ve eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in adlarının yeni iddianamede yer almadığı görüldü.

ÇOK SAYIDA TANIK İFADESİNDE İSMİ GEÇİYORDU

En dikkat çekici temizlik ise ilk iddianamede çok sayıda tanık ifadesinde adı geçen MHP’li avukat ve 2024 Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper için yapıldı.

Soruşturmada şüpheli ya da tanık olarak yer almayan Serkan Toper’in adı iddianamede çeşitli tanık ve şüpheli ifadelerinde yer alıyordu.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncular, haber spikerleri, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların da olduğu çok sayıda isim gözaltına altına alınmış ve birçok isim de tutuklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy da, uyuşturucu soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında 9 Aralık'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı .

Ersoy, 11 Aralık'ta mahkemede verdiği ifadede "Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler" ifadelerini kullanmıştı. Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.