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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Çetilli Mahallesi’nde yapılan elektrik altyapısı güçlendirme çalışmaları, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Kendi tapulu arazisine, evinin hemen yanı başına beton elektrik direği dikilen bir vatandaş, can ve mal güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Herhangi bir kamulaştırma ya da izin alınmadan yapılan bu işlem, "Enerji nakil hatları evler için bir tehdit mi?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

İşte bölgeden yükselen sesler ve enerji uzmanlarının gözünden olayın tüm detayları:

EV SAHİBİ TEDİRGİN: "İZİN ALINMADI, KAMULAŞTIRMA YAPILMADI"

Çetilli Mahallesi'ndeki elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında dikilen bir şebeke direği, ev sakinlerini korku içinde bıraktı.

Direğin dikildiği yerin kendilerine ait tapulu mülk olduğunu belirten ev sahibi, Cemil Aydoğan, durumu şu sözlerle özetledi:

Direğin dikildiği alanla ilgili hiçbir kamulaştırma (istimlak) çalışması yapılmadı.

Can Güvenliği Riski: Direk eve çok yakın olduğu için yüksek akım, yıldırım düşmesi veya tellerin kopması durumunda ev doğrudan hedef haline gelecek.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Ev sahibi yasal haklarını aramak için gerekli tüm kurumlara müracaatlarını tamamladı ancak henüz bir sonuç alamadı.

UZMAN GÖZÜYLE: BU DİREK EV İÇİN BİR TEHDİT Mİ?

Enerji nakil hatlarında çalışan ve bölgedeki altyapı projelerini bilen uzmanlara göre, bir elektrik direğinin eve bu kadar yakın olması hem yasal hem de hayati riskler barındırıyor.

İşte teknik açıdan risk tablosu:

1. Elektriksel ve Sağlık Riskleri



Akım ve Atlama Riski: Nemli, yağmurlu veya fırtınalı havalarda yüksek gerilim hatlarında "ark" adı verilen elektrik atlamaları yaşanabilir.

Evin direğe çok yakın olması, bu akımın binaya sıçrama riskini doğurur.

Elektromanyetik Alan: Direkten geçen enerjinin büyüklüğüne göre oluşan elektromanyetik alan, uzun vadede insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

2. Fiziksel Tehditler

Yıldırım Çekme Riski: Beton ve demir yapılı bu direkler, açık alanlarda yıldırımı üzerine çeken birer paratoner gibidir.

Direğe düşecek bir yıldırım, hemen yanındaki evin elektrik tesisatını patlatabilir veya yangın çıkarabilir.

Fırtına ve Hat Kopması: Karadeniz bölgesinin zorlu hava şartlarında fırtına nedeniyle tellerin kopması veya direğin devrilmesi durumunda, yapı doğrudan zarar görecektir.

3. Yasal Mevzuat Ne Diyor? Yasal Mesafe Şartı:

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, enerji hatlarının binalara olan en yakın yatay ve düşey mesafeleri kanunla korunur. Bu mesafenin ihlal edilmesi yasal olarak suçtur.

Kamulaştırma Zorunluluğu:

Vatandaşın tapulu arazisine onay alınmadan veya bedeli ödenip istimlak edilmeden hiçbir kalıcı yapı dikilemez.

VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Gölköy’de yaşanan bu olay, altyapı çalışmalarında planlama hatalarının ve vatandaş mağduriyetinin çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.

Çetilli Mahallesi sakinleri, enerji şirketinin ve yetkililerin bu hatadan bir an önce dönmesini, direğin güvenli ve yasal bir noktaya taşınmasını talep ediyor.

Haberin takibi ve yetkililerin bu duruma vereceği cevap, bölgedeki diğer benzer mağduriyetler için de emsal teşkil edecek.