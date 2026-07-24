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Hollandalı yıldızla yakın arkadaşlığı bilinen Ömer Bayram, Libero TV'ye yaptığı açıklamalarda transfer sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Van Dijk’ın Galatasaray’ın atmosferine hayran kaldığını belirten Bayram, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Virgil van Dijk, Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı etkilendi. Bana 'Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz?' diye sordu. Ben de ona 'Bir gün maça gelirsin' dedim. Buraya gelip ortamı yakından görünce gerçekten çok etkilendi."

Galatasaray'a olası transferi hakkında da konuştuklarını doğrulayan Ömer Bayram, "Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu; bunu söyleyemem..." diyerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran mesajı verdi.

TRANSFERDE KRİTİK EŞİK: TFF’NİN YABANCI KURALI

Liverpool ile sözleşmesinde son yıla giren 35 yaşındaki tecrübeli stoper için girişimlerini sürdüren Cimbom, bu hamleyi resmiyete dökmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 10+4 yabancı oyuncu kuralı üzerindeki olası değişiklik kararını bekliyor. Kontenjan durumunun netleşmesiyle birlikte transfer görüşmelerinin hız kazanması öngörülüyor.

EZELİ RAKİP BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Sarı-kırmızılıların yanı sıra, ezeli rakip Beşiktaş’ın da Hollandalı savunmacı için pusuda olduğu öne sürülüyor. Siyah-beyazlıların da tecrübeli stoperi kadrosuna katmak adına şartları zorladığı ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu iddia ediliyor.

VİRGİL VAN DİJK’IN KARNESİ

2017/18 sezonundan bu yana Premier Lig devi Liverpool’un savunma liderliğini üstlenen van Dijk, İngiliz ekibiyle çıktığı 374 resmi maçta 36 gol ve 16 asistlik muazzam bir katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.