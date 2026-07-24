141 liraya aldı servet değerinde çıktı: Bir günde 4,2 milyon lira kazandı

MÜZAYEDE EVİ SOTHEBY'S ORİJİNAL OLDUĞUNU TESCİLLEDİ

Basketbol kariyerinde 72 ayrı rekoru barındıran ve 1972 Finalleri'nde Los Angeles Lakers formasıyla şampiyonluk yaşayıp en değerli oyuncu (MVP) seçilen Chamberlain’e ait bu özel giysi, açık artırmaya çıkarıldığı andan itibaren koleksiyonerlerin odağı haline geldi. Müzayede boyunca parçaya 45’ten fazla teklif verildi.