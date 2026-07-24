Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's uzmanları tarafından detaylıca incelenen ceketin, NBA tarihinin unutulmaz isimlerinden Wilt Chamberlain’in 1972 NBA Finalleri’nde giydiği orijinal ısınma ceketi olduğu doğrulandı.
141 liraya aldı servet değerinde çıktı: Bir günde 4,2 milyon lira kazandı
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaşayan 19 yaşındaki Quinn Brown, bir ikinci el mağazasında tesadüfen karşılaştığı cekete yalnızca 3 dolar (yaklaşık 141 TL) ödedi. Ancak sıradan bir giysi sanılan bu parçanın arkasından tam anlamıyla bir spor tarihi çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
MÜZAYEDE EVİ SOTHEBY'S ORİJİNAL OLDUĞUNU TESCİLLEDİ
Basketbol kariyerinde 72 ayrı rekoru barındıran ve 1972 Finalleri'nde Los Angeles Lakers formasıyla şampiyonluk yaşayıp en değerli oyuncu (MVP) seçilen Chamberlain’e ait bu özel giysi, açık artırmaya çıkarıldığı andan itibaren koleksiyonerlerin odağı haline geldi. Müzayede boyunca parçaya 45’ten fazla teklif verildi.
BİT PAZARINDA BAŞLAYAN 3 DOLARLIK RÜYASI 4.2 MİLYON LİRAYLA BİTTİ
İkinci el mağazasından alelacele seçtiği bir ceket, 19 yaşındaki Quinn Brown’ın hayatını bir anda değiştirdi. Sadece 3 dolara satın aldığı montun, basketbol efsanesi Wilt Chamberlain’in tarihe geçen 1972 NBA Finalleri’nde giydiği ceket olduğu ortaya çıktı.
EFSANEVİ OYUNCUNUN UNUTULMAZ HATIRASI
1972 Finalleri'nde Lakers formasıyla MVP seçilen ve kariyeri boyunca 72 NBA rekoruna imza atan Chamberlain'e ait ceketin orijinalliği, Sotheby's uzmanlarının incelemesiyle kesinleşti.
AÇIK ARTIRMADA TEKLİF SAVAŞI YAŞANDI
45'ten fazla teklifin sunulduğu müzayedede bitime 30 saniye kala fiyat 70 bin dolar seviyesindeydi. Son saniyelerde kızışan teklif savaşıyla birlikte satış 90 bin dolar (4 milyon 251 bin TL) rakamıyla tamamlandı.
Tesadüfen bulduğu ceket sayesinde servet kazanan Brown, parasının bir kısmıyla seyahate çıkacağını, kalanını ise yatırıma yönlendireceğini açıkladı.