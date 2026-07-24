Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü

Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü

İstanbul polisi, suç örgütlerine yönelik yaptığı çalışmada, devlet kurumlarına uzanan kritik bir şebekeyi deşifre etti. Aralarında iki avukatında bulunduğu operasyonda 50 kişiden 37 kişi gözaltına alındı. Sınır kapısından, uyuşturucu sevkiyatına uzanan operasyon ile ilgili haberin detayları…

Kaynak: DHA
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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 1

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 2

12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 3
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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 4

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de 20 Temmuz günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 5

Operasyonda aralarında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 6

Dosyada MASAK ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi bulunduğu, Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiğinin tespit edildiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 7

Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemelerinde, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 8

Serkan Cemal G.'nin ifadesinde, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" sözlerine de yer verildi.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 9

Ayrıca şüphelilerin TIR'ın sınır kapısından geçmesine yönelik aralarındaki mesajlaşmalar ve gümrük sahasında çekilen fotoğrafların paylaşımına ilişkin yazışmaların da delil olarak dosyada yer aldığı kaydedildi.

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Polisi, gümrükçüsü, avukatı…: Sınır kapısındaki kirli çark çöktü - Resim: 10

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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