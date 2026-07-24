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YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanlığı'nın önünde açıklamalarda bulundu.

Emir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevler, Kuvayımilliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyet'e olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz

İşte bugün, bu yürüyüşün önemli günlerinden birisi. Türk siyasi tarihinde, umut ediyoruz ki çok önemli bir kilometre taşı olacak. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Biraz önce İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak. Türk siyasi yaşamına, umuyoruz ki çok önemli hizmetler, katkılar yapacak. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun"

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