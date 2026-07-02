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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Virgil van Dijk için Avrupa'dan yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, deneyimli stoperi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan devinin, Hollandalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

DEV REKABET

Sarı-kırmızılıların uzun süredir transferi için yoğun çaba harcadığı öne sürülen Van Dijk için Milan'ın da devreye girmesi, transfer yarışını kızıştırdı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

33 yaşındaki Virgil van Dijk, kariyerinde Groningen, Celtic, Southampton ve Liverpool formaları giydi. Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Hollandalı savunmacı, dünyanın en başarılı stoperleri arasında gösteriliyor.