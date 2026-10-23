Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki sporcunun numunesinde eritropoietin (EPO) maddesine rastlandığı bildirildi. EPO, kandaki oksijen taşıma kapasitesini artırarak dayanıklılık performansını etkileyen yasaklı maddeler arasında yer alıyor.
AIU açıklamasında, numunenin 2026 Sidney Maratonu öncesinde, ağustos ayında Kenya’da gerçekleştirilen yarışma dışı doping kontrolü sırasında alındığı belirtildi.
Jepchirchir, Sidney Maratonu’nu 2 saat 18 dakika 31 saniyelik derecesiyle kazanmıştı. Kenyalı atlet, hakkında yürütülen süreç tamamlanıp nihai karar açıklanana kadar yarışlara katılamayacak.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda maraton dalında altın madalya kazanan Jepchirchir, 2025 yılında Tokyo’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Kariyerinde dört önemli maraton zaferi bulunan Kenyalı sporcu, 2021’de New York, 2022’de Boston, 2024’te Londra ve 2026’da Sidney maratonlarında birincilik elde etmişti.