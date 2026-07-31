Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Chelsea forması giyen Mykhailo Mudryk, yaklaşık iki yıl süren doping cezasının sona ermesinin ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) arasında varılan anlaşma sonrasında Ukraynalı futbolcunun men cezası kaldırıldı.

Kasım 2024'ten bu yana sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Chelsea'nin Hong Kong kampına katılacağı açıklandı.

CHELSEA'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İngiliz kulübü, gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada Mudryk'e süreç boyunca destek verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başından beri Misha'ya destek olduk ve dopingle mücadele sisteminin bütünlüğüne saygı gösterdik. Bilimsel raporlama standartlarındaki gelişmeler sayesinde oyuncumuzun numunesi bugün analiz edilseydi pozitif sonuç olarak değerlendirilmeyecek ve herhangi bir ihlal oluşmayacaktı. Bu gelişme tarafların ortak çözüme ulaşmasını sağladı. Artık odağımız Mudryk'in yeniden takıma katılması ve kariyerine kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olmak."

"KARİYERİMİN EN ZORLU SÜRECİYDİ"

Mykhailo Mudryk de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cezasının kaldırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ukraynalı futbolcu, kendisine verilen dört yıllık men cezasının kaldırıldığını, kariyerine derhal devam edebileceğini ifade ederek, bu dönemin kariyerinin en zor süreci olduğunu söyledi.

Hiçbir yasaklı maddeyi bilerek ya da kasıtlı olarak kullanmadığını yineleyen Mudryk, süreç boyunca kendisine destek olan ailesine, arkadaşlarına, Chelsea Kulübü'ne, takım arkadaşlarına, taraftarlara ve hukuk ekibine teşekkür etti.

Başarılı futbolcu, artık tüm odağının yeniden futbola dönmek, çok çalışmak ve Chelsea'ye sahada katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Kariyerimin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.