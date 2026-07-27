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Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci, yeni eğitim döneminin başlayacağı günü beklerken planlarını da MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre yapmaya başladı.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma tarihinde sona erecek. Bu tarihin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

27 Temmuz 2026 itibarıyla okulların açılmasına 49 gün bulunuyor. Ağustos ayının tamamlanması ve eylül ayının ilk yarısının ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

UYUM HAFTASININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum programı, genel eğitim döneminden önce uygulanacak. Uyum haftası, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve minik öğrenciler sınıflarıyla bir hafta erken tanışacak.