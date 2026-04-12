Özel okullarda 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için belirlenen yeni tarifeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği kısıtlamalara rağmen rekor seviyelere ulaştı. Velilerin laik ve bilimsel eğitim arayışıyla yöneldiği bu kurumlarda, özellikle başlangıç kademelerinde yıllık ücretlerin 1 milyon TL barajını aşması dikkat çekiyor.

BAKANLIK FRENİNE RAĞMEN ÜCRETLER ZİRVEDE

Birgün'de yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl özel okul zamlarına yönelik yeni bir düzenleme yaparak artış oranlarına tavan sınır getirdi. Aralık 2025 verileri baz alınarak yapılan hesaplamada, ilkokul ve lise birinci sınıf gibi yeni kayıt kademelerinde zam oranı en fazla yüzde 43,92 ile sınırlandırılırken, ara sınıflar için bu oran yüzde 30,74 olarak belirlendi. Ancak son yıllarda yaşanan fahiş artışların kümülatif etkisiyle, bu tavan oranlar uygulandığında birçok köklü kurumda eğitim bedeli yedi haneli rakamlara ulaştı.

MİLYONLUK OKULLAR LİSTESİ KABARIYOR

Açıklanan yeni dönem rakamlarına göre; TED İstanbul Koleji’nde ilkokul birinci sınıf 1 milyon 68 bin TL, lise başlangıç sınıfı ise 1 milyon 187 bin TL seviyesine çıktı. ENKA İstanbul Okulları’nda anaokulu ücretleri 1 milyon 674 bin TL’yi bulurken, ilkokul ve lise kademeleri 1,5 milyon TL'yi aştı. Benzer şekilde Özel Bilfen Okulları da ilkokul ücretini 1 milyon 432 bin TL olarak duyurdu. Terakki Vakfı Okulları ise anaokulu için 784 bin TL, ilkokul ve lise girişleri için 910 bin TL civarında bir tarife belirledi.

DENGELİ POLİTİKA ARAYIŞI VE ÖĞRENCİ KAYBI

Bazı kurumlar ise yasal üst sınırın oldukça altında kalarak öğrenci kaybının önüne geçmeye çalışıyor. Örneğin Fide Okulları, bir önceki döneme göre sembolik sayılabilecek yüzde 5’lik bir artışla ücretini 775 bin TL olarak belirledi. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, sektörün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, son 5 yılda özel okulların 200 binden fazla öğrenci kaybettiğini ve binden fazla kurumun kapandığını ifade etti.

SEKTÖRÜN DEVLEŞEN PAYI VE EĞİTİMİN DÖNÜŞÜMÜ

AKP hükümetleri döneminde uygulanan politikalarla özel okul sektörü son 25 yılda yüzde 700 oranında bir büyüme sergiledi. 2000’li yılların başında 1887 olan okul sayısı bugün 14 bin 700’e ulaşmış durumda. Bu veriler ışığında Türkiye’deki her beş okuldan birinin özel eğitim kurumu olduğu görülüyor. Özellikle okul öncesi eğitimde özel kurumların payı yüzde 41'i aşarken, sektörde görev yapan öğretmen sayısı da 177 binin üzerine çıktı. Ancak gelinen noktada yüksek maliyetler, hem velileri hem de işletmecileri sürdürülebilirlik açısından ciddi bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.