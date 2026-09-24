Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden sökülerek götürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesindeki Atatürk büstünün yerinde olmadığının fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi.
KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ
Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda büstü yerinden sökerek götürdüğü belirlenen kişinin A.A. olduğu tespit edildi.
KÖTEKLİ’DE YAKALANDI
Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, A.A.’yı Kötekli Mahallesi’nde yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.