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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla’da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yönelik saldırı tepki çekti.

Menteşe ilçesindeki Kötekli Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu’nda bulunan Atatürk büstünün zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine belediye ekipleri okulda çalışma başlattı.

EKİPLER GECE BOYUNCA ÇALIŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasar gören büstün yenilenmesi için gece boyunca çalışma yürüttü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yenilenen Atatürk büstü yeniden okul bahçesindeki yerine monte edildi. Böylece öğrenciler sabah okula geldiklerinde Atatürk büstünü yeniden yerinde gördü.





ARAS’TAN SALDIRIYA TEPKİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da olayın ardından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Aras, Atatürk’ün Cumhuriyetin, bağımsızlığın ve ortak değerlerin simgesi olduğunu vurgularken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenerek haklarında yasal işlem yapılmasını istedi.

Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesine de dikkat çeken Aras, büstün öğrenciler okula gelmeden önce yeniden yerine yerleştirildiğini duyurdu.

Atatürk büstlerine ilişkin bakım ve yenileme çalışmaları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce de kentteki çeşitli okullarda yürütülüyordu. Belediye, 2026 yılının ilk altı ayında üç okula yeni Atatürk büstü kazandırıldığını, 22 okulda ise mevcut büstlerin bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini açıkladı.