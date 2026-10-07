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Galatasaray’da milli mesai sonrası oyuncuların durumuyla ilgili önlem alınması kararlaştırıldı. A Milli Takım kadrosunda yer alan futbolcuların performans düşüşü ve yaşanan olumsuz sonuçların ardından psikolojik açıdan zorlandığını değerlendiren Okan Buruk, futbolcularıyla birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Fanatik'in haberine göre, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Yunus Akgün başta olmak üzere milli takımda görev alan futbolcuların yeniden toparlanması için Kemerburgaz’da özel bir çalışma yürütüleceği bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli takım arasından formsuz dönen oyuncuların moralini yükseltmek için harekete geçti.