Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Noa Lang, yaz transfer döneminde Ajax'a transfer olma ihtimalini değerlendirdiğini ancak bu hamlenin gerçekleşmediğini söyledi.

'AJAX İLE GÖRÜŞTÜM'

Noa Lang'ın açıklamaları şöyle:

"Bunu düşündüm ama mümkün değildi. Ajax ile görüştüm, aksini söylersem yalan söylemiş olurum ancak sonuçta, bunu düşündüm ve mümkün olmadığı sonucuna vardım."

Galatasaray'ın eski yıldızı Noa Lang'tan transfer itirafı: 'Yalan söylemiş olurum' - Resim : 1

'NAPOLİ'NİN OYUN SİSTEMİNE UYUM SAĞLAMALIYIM'

Napoli'deki sürecini de değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hollanda'dasergilediğim futbolu, Napoli'ye de taşımaya çalışıyorum. Orada işler her zaman kolay olmuyor. Oyun felsefesi Hollanda'dan çok farklı ve kesinlikle buna uyum sağlamam gerekiyor. Gelişmek istiyorsam Napoli'nin oyun sistemine uyum sağlamalıyım."