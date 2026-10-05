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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Noa Lang, yaz transfer döneminde Ajax'a transfer olma ihtimalini değerlendirdiğini ancak bu hamlenin gerçekleşmediğini söyledi.

'AJAX İLE GÖRÜŞTÜM'

Noa Lang'ın açıklamaları şöyle:

"Bunu düşündüm ama mümkün değildi. Ajax ile görüştüm, aksini söylersem yalan söylemiş olurum ancak sonuçta, bunu düşündüm ve mümkün olmadığı sonucuna vardım."

'NAPOLİ'NİN OYUN SİSTEMİNE UYUM SAĞLAMALIYIM'

Napoli'deki sürecini de değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hollanda'dasergilediğim futbolu, Napoli'ye de taşımaya çalışıyorum. Orada işler her zaman kolay olmuyor. Oyun felsefesi Hollanda'dan çok farklı ve kesinlikle buna uyum sağlamam gerekiyor. Gelişmek istiyorsam Napoli'nin oyun sistemine uyum sağlamalıyım."