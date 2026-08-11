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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yaz tatili mazerete bağlı iller arası yer değiştirme atamalarını tamamladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretleri bulunan öğretmenlerin başvuruları kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandı.

ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI HİZMET PUANINA GÖRE YAPILDI

MEB tarafından yayımlanan "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu" kapsamında ön başvuruları 13-31 Temmuz tarihleri arasında onaylanan öğretmenlerin tercih başvuruları 6-10 Ağustos'ta alındı.

Tercih yapan öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.

Ataması yapılan öğretmenler, 12 Ağustos itibarıyla tebligat ve ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ATAMASI ÇIKMAYAN ÖĞRETMENLERE YENİ TERCİH HAKKI

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler için yeni bir fırsat sunuldu.

Bu öğretmenler, yeniden tercih yapabilecek. Yeni tercih başvuruları 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden alınacak.

YENİ ATAMALAR 12 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yeniden alınacak tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da 12 Ağustos'ta ilan edilecek.

Bu kapsamda ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise yeni görev yerlerinde işlemlerini tamamlamak üzere 14 Ağustos itibarıyla tebligat ve ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.

Öğretmenlerin yeni tercih sürecinde belirtilen başvuru süresini kaçırmamaları gerekiyor.