Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 12-14 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu. MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, öğretmenler başvurularını, 12-14 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise "personel.meb.gov.tr" adresinden 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek, ayrılma işlemleri ise görev yerlerinin belirlenmesinin ardından gerçekleştirilebilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları başlıyor
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin eş durumuna bağlı iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı.
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