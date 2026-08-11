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Kaynak: AA

Mastercard’da üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketin Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EEMEA) Başkanlığına Yasemin Bedir getirildi.

Mastercard’dan yapılan açıklamaya göre Bedir, yeni görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak ve şirketin Yönetim Komitesi’ne dahil olacak.

81 ÜLKENİN STRATEJİSİNİ YÖNETECEK

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli görevini yürütecek olan Yasemin Bedir, 81 ülkeyi kapsayan EEMEA bölgesinde Mastercard’ın faaliyetlerinin stratejisinden sorumlu olacak.

Bedir ayrıca fintekler, finans kuruluşları, kamu kurumları ve işletmelerle yürütülen işbirliklerine liderlik edecek.

Bedir, görevi Ticari Ödemelerden Sorumlu Başkan olarak atanan ve Ticari Ödemeler ile Yeni Ödeme Akışları birimine liderlik etmeye başlayan Dimitrios Dosis’ten devralacak.

MASTERCARD’DA 19 YILLIK DENEYİM

Yaklaşık 19 yıldır Mastercard bünyesinde görev yapan Yasemin Bedir, şirkete 2007 yılında katıldı.

Son 4 yıldır Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı olarak görev yapan Bedir, bu süreçte şirketin bölgedeki faaliyetlerini yönetti.

Bedir daha önce Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürlüğü görevini de yürüttü. Ardından yaklaşık 5 yıl boyunca Kuzey Amerika’daki yerel finans kuruluşları ve ödeme kurumlarıyla ilişkilerden sorumlu oldu.

KARİYERİNDE HSBC, GARANTİ VE YAPI KREDİ DENEYİMİ

Mastercard öncesinde Türkiye'de HSBC, Garanti Bankası ve Yapı Kredi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Bedir, Professional Women's Network'ün (PWN) kurucuları arasında da yer aldı.

Bedir, PWN kapsamında KOBİ'lerin büyümesine yönelik projelerde görev yaptı.

MASTERCARD’DAN BEDİR’E ÖVGÜ

Mastercard Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkanı Sachin Mehra, Yasemin Bedir’in ekiplerin potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanan bir liderlik yaklaşımına sahip olduğunu belirtti.

EEMEA bölgesinin geniş ve karmaşık yapısının yaratıcı düşünce, deneyim ve güçlü ilişkiler gerektirdiğini ifade eden Mehra, Bedir’in kariyeri boyunca bu özellikleri ortaya koyduğunu söyledi.

Mehra, EEMEA genelinde müşteriler ve iş ortaklarıyla birlikte bireylerin ve işletmelerin para hareketlerini, değer alışverişini ve ticareti önümüzdeki yıllarda yeniden şekillendirmek için önemli bir fırsat bulunduğunu belirtti.

YASEMİN BEDİR: GÜÇLÜ TEMELİN ÜZERİNE YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ

Yasemin Bedir ise Mastercard ekiplerinin dayanıklılığı, yenilikçi yaklaşımları ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının şirketin oluşturduğu etkinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Bedir, bölge ekibinin son 5 yılda Dimitrios Dosis'in liderliğinde oluşturduğu güçlü temelin üzerine hep birlikte yenilerini ekleyeceklerini belirtti.