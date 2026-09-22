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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Cem Çevik / Yeniçağ



Bilecik merkez mahalle ve köy muhtarları, OEDAŞ yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda 2026 yılı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları ele alınırken, muhtarlar bölgelerindeki elektrik sorunları ve vatandaşların taleplerini aktardı.

Bilecik’te merkez mahalle ve köy muhtarlarına yönelik OEDAŞ tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya OEDAŞ Grup Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bakım ve Yatırım Direktörü Ayhan Ayıran ile OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Mesut Şen katıldı.

Programda, Bilecik merkez mahalleleri ve köylerinde 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi verildi. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Muhtarlar da görev yaptıkları bölgelerde yaşanan elektrik sorunları ile vatandaşlardan gelen talep ve beklentileri OEDAŞ yetkililerine iletti. Toplantıda yerel ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm süreçlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlar, gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı dolayısıyla OEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.