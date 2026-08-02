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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasaya tam destek çağrısında bulunan Bahçeli, Türkiye'nin, uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

Türkgün’e açıklamalarda bulunan Bahçeli, yaptığı değerlendirmede Terörsüz Türkiye’nin, Batı’nın tuzaklarını bozma iradesiyle geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğunu söyleyerek "Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur" sözlerini sarf etti.

“BİN YILLIK KARDEŞLİĞİ GELECEK BİN YILA TAŞIMA GAYESİ”

Terörsüz Türkiye’nin, Batı’nın tuzaklarını bozma iradesiyle geri dönülmesi mümkün olmayan tarihi bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasının devamında "Başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk" dedi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK VURGUSU!

"Türkiye, bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir” diyen Bahçeli, “Enerjide bağımsızlık, Türkiye’nin Kızılelmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ÇERÇEVE YASAYA TAM DESTEK VERİLMELİDİR"

Çerçeve yasaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında "Millî dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oluşturulması çağrımız karşılık bulmuştur. Burada "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında yapılacak çalışmalar çok boyutlu ele alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Bu gelişmeleri müteakip komisyon, detaylı raporunu hazırlamıştır. Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız” ifadelerini kullanan MHP lideri, “Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli çerçeve yasaya tam destek verilmelidir." sözlerini iletti.

VEKİLLERDEN ÖNCE ÖCALAN GÖRMÜŞTÜ!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Genel af değil. Sadece suça bulaşmamış PKK'lıları kapsıyor” ifadelerini kullandığı çerçeve yasa, DEM heyeti tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a sunulmuştu. Öcalan, söz konusu yasaya ilişkin "Basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen biçimde olmaması ve karşılıklı hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini" söylemişti.

“ERDOĞAN, KALIN VE ÖCALAN HABERDAR”

AK Parti'nin "barış süreci" kapsamında hazırladığı çerçeve yasa teklifinde sona yaklaşılırken, DEM Parti’li Cengiz Çandar, taslağın önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ve aynı hafta içinde yasalaşmasının beklendiğini ifade etmişti. Çandar, açıklamasında "Şu an itibarıyla DEM Parti dahil partiler taslağın içeriğini ve kelimelerini görmüş değil. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki görmüş durumda. Muhtemelen MİT Başkanı İbrahim Kalın biliyor ve tabii Abdullah Öcalan bundan haberdar” sözlerini sarf etmişti.