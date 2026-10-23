Kaynak: AA

Deneyimli çalıştırıcı, Avrupa Ligi’nde İspanya temsilcisi Baskonia’yı 85-79 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İddialarla ilgili çok fazla haber çıktığını belirten Obradovic, "Sadece burada, Yunanistan'da değil; tüm Avrupa'da böyle. Hatta bazıları neler olup bittiğini ben öğrenmeden önce beni arıyor. Nasıl bir yorum yapabilirim ki? Çünkü gerçekten neler olup bittiğini bilmiyorum. Şu anda herhangi bir yorumda bulunmak için uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ile Avrupa Ligi hakemi Vasiliki Tsaroucha’nın da aralarında bulunduğu altı kişi, şike ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınmıştı.