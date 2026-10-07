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Son dönemde elde ettiği başarılarla Avrupa basketboluna damga vuran Monaco temsilcisi, yayınladığı duygusal veda mektubuyla parkelere şimdilik veda ettiğini açıkladı.

“MİRASIMIZ VE SAVAŞÇI RUHUMUZ SİLİNEMEZ”

Kulüp kanadından "Roca Ailesi" olarak adlandırılan taraftarlara yönelik paylaşılan veda mesajında, tüm çabalara rağmen mali krizin önüne geçilemediği belirtildi. Kulübün temel amacının ileride yeniden yapılanarak en üst seviyeye güçlü bir şekilde dönmek olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp, yeniden yapılanmanın bir yolunu bulmak ve bu projeyi bir gün tekrar hayata geçirmek umuduyla faaliyetlerine ara veriyor. Geçtiğimiz sezon Fransa'daki tüm kupaları kazanarak parkelere namağlup bir şekilde veda ediyoruz. Ancak en büyük başarımız kupalar değil, tribünlerde oluşturduğumuz sadık ve tutkulu Roca Ailesi oldu. Bu miras ve kulübün savaşçı ruhu asla silinemez."

MEŞALE ALTYAPIYA DEVREDİLDİ

12 yıllık süreçte 3 Fransa Ligi, 2 Fransa Kupası, 4 Leaders Cup, 1 Süper Kupa, 2021 EuroCup şampiyonluğu ve 2 kez EuroLeague Final Four derecesi elde eden kulüp, tarihine altın harflerle geçen bir dönemi geride bıraktı.

Açıklamaya göre Monaco'da erkek basketbolunun geleceği ve kulübün meşalesi, altyapı organizasyonunu ve Fransa 3. Ligi’nde (Nationale 3) mücadele eden takımı bünyesinde barındıran ASM Association (Derneği) yönetimine devredildi. Gaston Médecin Salonu'nda kırmızı-beyazlı bayrağın yeniden dalgalanması hedeflenirken, basketbolseverler kulübün gelecekteki küllerinden doğuş sürecini merakla bekliyor.