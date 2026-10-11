Kaynak: Diğer

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor’a konuk olan RAMS Başakşehir, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Nuri Şahin, iki takımın da ortaya koyduğu performansla birer puanı hak ettiğini ifade etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, mücadelenin her iki ekip açısından da zorlu geçtiğini belirtti.

"İKİ TAKIMDA BİR PUANI HAK ETTİ"

Zeminin kuruluğuna da dikkati çeken Şahin, "Seyir zevki belki çok yüksek değil ama mücadele derecesi yüksek olan bir maç oldu. İlk ve ikinci yarıda çok net bir pozisyonumuz var. Bence iki takımın da 1 puanı hak ettiği bir maç oldu. Normalde bu çok kabul edeceğimiz bir şey değil ama bugün için realist bakmam gerekiyorsa iki taraf da sadece bir puan hak etti." diye konuştu.

Nuri Şahin, Konya'da ilk dış saha puanını aldıklarını, maçta gol yememelerinin ve az pozisyon vermelerinin çok değerli olduğunu kaydetti.

TAKIMININ AVRUPA'YA ERKEN VEDA ETMESİYLE İLGİLİ

"Bu sene üzerinden konuşacak olursak, ülkemize puan kazandıramadık. Bize yakışmayan bir süreç oldu. İlk turda elendik. Bunun üzüntüsünü de gereğini de yaşadık ama önümüze bakıyoruz. Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve Trabzonspor kupayı kazandığı için bizi Avrupa'ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Konyaspor'a ve İlhan hocama saygım sonsuz ama biz geçen sene ligde 5. olduk. Bu sene de elimizden gelen her şeyi yapıp yeniden Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bir daha gidersek de ülke puanına çok katkı sağlamış bir Nuri Şahin ve Başakşehir olarak karşınızda olurum inşallah.