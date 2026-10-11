Yeniçağ Gazetesi
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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor

Antalya’da yağış uyarısı nedeniyle nar hasadı erkene alındı. Geçen yıla göre verimin arttığı bölgede narın kilogramı tarlada 15-30 liradan alıcı buluyor. Rusya ve Avrupa’ya ihraç edilen ürünler, soğuk hava depolarında aylarca saklanabiliyor.

Kaynak: İHA
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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 1

Antalya’nın Serik ilçesinde nar üreticileri, yaklaşan yağışlı hava nedeniyle hasat takvimini öne çekti. Bahçelerde başlayan yoğun mesaiyle olgunlaşan narlar toplanıyor.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 2

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Serik’te bu yıl nar rekoltesi geçen sezona göre artış gösterdi. Ancak olumsuz hava koşulları ürün kalitesinde kısmi düşüşe neden oldu.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 3

Narenciye soğuk hava deposu sahibi Mithat Yıldırım, yağış tahminleri nedeniyle hasada erken başladıklarını belirterek sezonun verimli geçtiğini söyledi.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 4

Üreticilerin merakla beklediği fiyatlar da belli oldu. Narın kilogramı, kalitesine göre tarlada 15 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 5

Yüksek verime rağmen piyasada tüccar sayısının azaldığı belirtiliyor. Artan işçilik ve depolama maliyetleri, alım yapan firmaların tercihlerini de etkiliyor.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 6

Mithat Yıldırım, kaliteli ve bakımlı narların daha kolay satıldığını, düşük kaliteli ürünlerin ise alıcı beklediğini ifade etti.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 7

Hasat edilen narlar, işleme tesislerinde kalitelerine göre ayrılıyor. Meyve suyu üretimine uygun olanlar fabrikalara gönderilirken sofralık ürünler depolanıyor.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 8

Özel koruyucu poşetlerle soğuk hava depolarına yerleştirilen sofralık narlar, uygun koşullarda mart ayına kadar muhafaza edilebiliyor.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 9

Serik ve Finike’de toplanan narlar, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ürünler, işleme ve paketleme aşamalarının ardından yurt içi ve dışındaki pazarlara gönderiliyor.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 10

Nar hasadı ve paketleme tesisleri çok sayıda tarım işçisine geçim kapısı oluyor. 45 yıldır narenciye sektöründe çalışan Hamide Okur, bu işten kazandığı parayla ev sahibi olduğunu belirterek emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

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Rusya'ya gönderiliyor, Avrupa'dan da talep var: Kilosu 30 lira, aylarca saklanabiliyor - Resim: 11
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