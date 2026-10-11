Sürücülerin yakıt ekonomisi ve uzun ömürlü kullanım beklentilerini karşılayan hibrit motorlar, günümüz otomotiv pazarının en popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Hafif hibrit (MHEV), tam hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojilerinin karşılaştırıldığı güncel araştırmada, Japon mühendisliğinin dayanıklılık konusundaki üstünlüğü bir kez daha tescillendi.
En sağlam hibrit motorlar belli oldu
Otomotiv dünyasında merakla beklenen "En sağlam hibrit motorlar" listesi yayımlandı. Farklı hibrit teknolojilerinin kıyasıya yarıştığı değerlendirmede, ilk üç sırayı tamamen Japon markaları domine ederek zirveyi kimseye kaptırmadı.Kaynak: Haber Merkezi
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1-Toyota 1.8 HEV (2ZR): Japonya
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2-Honda 1.5 e-HEV: Japonya
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3-Toyota 1.5 HEV (1NZ): Japonya
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4-Hyundai / KIA 1.6 GDİ HEV: Güney Kore
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5-Suzuki 1.5 (K15C) MHEV: Japonya
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6-Renault 1.6 E-Tech PHEV: Fransa
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7-Suzuki 1.4 BoosterJet MHEV: Japonya
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8-Mercedes 1.5 (M254) MHEV: Almanya
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9-VW 1.5 e-TSİ (+2025) MHEV: Almanya
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10-STELLANTİS 1.2 Puretech (+2025) MHEV: Fransa
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11-Ford EcoBoost 1.0 / 1.5 MHEV: ABD
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12-MG ZS / HS Hibrit+: İngiltere
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