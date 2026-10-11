En sağlam hibrit motorlar belli oldu

Sürücülerin yakıt ekonomisi ve uzun ömürlü kullanım beklentilerini karşılayan hibrit motorlar, günümüz otomotiv pazarının en popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Hafif hibrit (MHEV), tam hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojilerinin karşılaştırıldığı güncel araştırmada, Japon mühendisliğinin dayanıklılık konusundaki üstünlüğü bir kez daha tescillendi.