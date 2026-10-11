Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv En sağlam hibrit motorlar belli oldu

En sağlam hibrit motorlar belli oldu

Otomotiv dünyasında merakla beklenen "En sağlam hibrit motorlar" listesi yayımlandı. Farklı hibrit teknolojilerinin kıyasıya yarıştığı değerlendirmede, ilk üç sırayı tamamen Japon markaları domine ederek zirveyi kimseye kaptırmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 1

Sürücülerin yakıt ekonomisi ve uzun ömürlü kullanım beklentilerini karşılayan hibrit motorlar, günümüz otomotiv pazarının en popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Hafif hibrit (MHEV), tam hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojilerinin karşılaştırıldığı güncel araştırmada, Japon mühendisliğinin dayanıklılık konusundaki üstünlüğü bir kez daha tescillendi.

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 2

1-Toyota 1.8 HEV (2ZR): Japonya

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 3

2-Honda 1.5 e-HEV: Japonya

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 4

3-Toyota 1.5 HEV (1NZ): Japonya

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 5

4-Hyundai / KIA 1.6 GDİ HEV: Güney Kore

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 6

5-Suzuki 1.5 (K15C) MHEV: Japonya

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 7

6-Renault 1.6 E-Tech PHEV: Fransa

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 8

7-Suzuki 1.4 BoosterJet MHEV: Japonya

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 9

8-Mercedes 1.5 (M254) MHEV: Almanya

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 10

9-VW 1.5 e-TSİ (+2025) MHEV: Almanya

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 11

10-STELLANTİS 1.2 Puretech (+2025) MHEV: Fransa

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 12

11-Ford EcoBoost 1.0 / 1.5 MHEV: ABD

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En sağlam hibrit motorlar belli oldu - Resim: 13

12-MG ZS / HS Hibrit+: İngiltere

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