Kaynak: AA

NDK Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar kapsamında, Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği'nde yer alan test hizmetlerinde, NDK'nin yanı sıra tedarikçi ve alt tedarikçilerin hiçbirinde ilgili test metoduna yönelik akredite laboratuvar bulunmaması halinde istisna uygulanabilecek. Düzenleme, üretimi 15 günden kısa süren ekipmanlara ilişkin testleri kapsayacak.

Bu testlerin, ilgili yöntemleri uygulayabilecek teknik altyapı, tesis ve yeterliliğe sahip bir kuruluş tarafından yapılması ve sonuçlarının raporlanması gerekecek. Söz konusu kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025 veya eşdeğer standarda göre akredite başka bir kuruluşun gözetiminde çalışması şartı aranacak.

Bunun yanı sıra test sonuçlarının, ürünün tip testi raporunda yer alan değerlerle ve ilgili imalat standardında belirlenen tolerans aralıklarıyla uyumlu olması gerekecek.

Tüm şartların birlikte yerine getirilmesi ve kuruluşun NDK'ye yaptığı başvurunun uygun bulunması halinde, ilgili testler için akreditasyon zorunluluğu aranmayacak.