Enerji krizi fabrikaları durdurdu: Otomotiv devleri üretime ara verdi

Asgari Çalışma Sınırına Sadece Santimler Kaldı

Çernavoda’daki su seviyesi eksi 227 santimetreye kadar çekildi. Santralin güvenli şekilde çalışabilmesi için belirlenen kritik sınır ise eksi 230 santimetre. Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün 16 Ağustos’a kadar süreceğini öngörüyor.