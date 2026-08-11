Tuna Nehri’nde Tarihi Kuraklık: Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geldi
Romanya’da etkisini artıran sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Tuna Nehri’nin debisi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Nehrin saniyede 1.370 metreküpe kadar düşen debisi, soğutma suyu ihtiyacını karşılayamaz hale geldi.
Enerji krizi fabrikaları durdurdu: Otomotiv devleri üretime ara verdi
Tuna Nehri'nde su seviyesinin tarihi dip noktaya gerilemesi Romanya'da dev bir enerji krizini tetikledi. Ülke elektriğinin beşte birini sağlayan nükleer santralde reaktörlerin kapanma tehlikesi baş gösterirken aşırı yüklenen şebekeyi rahatlatmak amacıyla Ford Otosan da fabrikasında üretimi durdurdu.Kaynak: Diğer
Tuna Nehri’nde Tarihi Kuraklık: Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geldi
Nükleer Santralde İkinci Reaktör De Devre Dışı Kalabilir
Ülkenin elektrik üretiminin %20’sini sağlayan Çernavoda Nükleer Santrali krizin merkezinde yer alıyor. Temmuz sonunda kapatılan ilk reaktörün ardından, gerekli su seviyesinin altına düşülmesi halinde 13 Ağustos’ta ikinci reaktörün de kontrollü olarak kapatılacağı duyuruldu.
Asgari Çalışma Sınırına Sadece Santimler Kaldı
Çernavoda’daki su seviyesi eksi 227 santimetreye kadar çekildi. Santralin güvenli şekilde çalışabilmesi için belirlenen kritik sınır ise eksi 230 santimetre. Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün 16 Ağustos’a kadar süreceğini öngörüyor.
Romanya Hükümetinden Ülke Genelinde 'Enerji Acil Durumu'
Üretim kaybı ve artan yaz sıcaklarıyla yükselen klima kullanımı elektrik şebekesini zorluyor. Hükümet ağustos ayı boyunca enerji acil durumu ilan ederken, halka ve işletmelere yoğun saatlerde elektrik kullanımını azaltma çağrısında bulundu.
Sanayi Kuruluşlarına Kademeli Elektrik Kesintisi Planı
Şebeke işletmecisi Transelectrica, arzın talebi karşılayamaması durumunda uygulanmak üzere kriz planı hazırladı. İhtiyaç halinde dev sanayi tesislerinin elektriği en az 24 saat önceden bildirim yapılarak kademeli olarak kesilecek.
Otomotiv Devleri Şalter İndirdi: Ford Otosan Üretime Ara Verdi
Enerji krizinin ve muhtemel kesintilerin önüne geçmek amacıyla sanayi devleri harekete geçti. Ülkenin en büyük otomotiv üreticileri Dacia ve Ford Otosan, üretimi ağustos ayı sonuna kadar tamamen durdurma kararı aldı.
Tesislerin Kapanması Şebekeyi 200 Megavat Rahatlattı
Ford Otosan’ın Puma, Transit Courier ve Tourneo Courier modellerini ürettiği tesis ile Dacia’nın fabrikasının kapılarını kapatması, ülke genelindeki elektrik talebini anında yaklaşık 200 megavat düşürerek şebekeye nefes aldırdı.