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Kaynak: AA

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nda Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, yaptığı yazılı açıklamada, dün ve bugün ordunun Adamawa'da teröristlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Operasyonlarda, 16 teröristin öldürüldüğünü belirten Goni, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.

Goni, operasyonlar sırasında askerlerin saldırıları püskürterek teröristleri geri çekilmeye zorladığını ancak çatışmalar sırasında 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Operasyonlarda yaralanan askerlerin bölgeden tahliye edilerek tedavi altına alındığını ifade eden Godi, etkilenen bölgelerde takip ve temizlik operasyonlarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde yıllardır terör örgütü Boko Haram faaliyette olduğu biliniyor.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana dgerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmişti.