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Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ MAHALLEYE GİTTİ

Milli maçlar nedeniyle verilen arada tedavisine Nijerya’da devam eden yıldız futbolcu, Lagos’ta doğup büyüdüğü Olusosun Mahallesi’ne giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Osimhen’i görmek isteyen mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken, Galatasaraylı oyuncunun çevresinde çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu görüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Nijerya ziyaretinde askerler ve uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri tarafından korunan Osimhen, mahalle sokaklarında dolaştı. Yıldız futbolcu, ziyaret sırasında Nijeryalı çocuklara maddi destekte de bulundu.

Osimhen’in doğup büyüdüğü mahallede güvenlik önlemleri altında görüntülenmesi kısa sürede dünya gündemine taşındı.

TEDAVİ PROGRAMINA DEVAM EDİYOR

Başakşehir mücadelesinin ardından yapılan kontrollerde Osimhen’in sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilmişti. Nijeryalı oyuncunun tedavisini milli ara döneminde ülkesinde fizyoterapist eşliğinde sürdürdüğü belirtildi.

KASIMPAŞA KARŞISINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Teknik direktör Okan Buruk’un Osimhen’in sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Mevcut planlamaya göre Nijeryalı golcünün 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

Milli ara kapsamında Nijerya’ya gitmesine rağmen milli takımda forma giymeyen Osimhen’in tedavi programını planlandığı şekilde sürdürmesi, takıma dönüş sürecinin de kısalmasını sağladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Okan Buruk’un, Osimhen’i Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Barcelona karşılaşması öncesinde yeniden hazırlamayı planladığı, ancak Kasımpaşa mücadelesine ilk 11’de başlatmayı düşünmediği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray ile 4 karşılaşmaya çıkan Osimhen, 6 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.

Piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.