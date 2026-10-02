Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Osimhen ile Lemina'nın durumları gündemdeki yerini koruyordu.

Galatasaray'da Osimhen ve Lemina için beklenen haber geldi - Resim : 1

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, milli takım arasının ardından oynanacak Kasımpaşa maçında iki futbolcunun da hazır olması bekleniyor.

Başakşehir'den Lemina açıklaması geldiBaşakşehir'den Lemina açıklaması geldiSpor

Buna karşın teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncuyu da karşılaşmanın başlangıç kadrosunda değerlendirmeyeceği belirtildi.

Galatasaray'da Osimhen ve Lemina için beklenen haber geldi - Resim : 3

Lemina'nın forma giymemesi beklenirken, Osimhen'in ise maçın seyrine bağlı olarak yaklaşık 30 dakika sahada kalabileceği kaydedildi.