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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Osimhen ile Lemina'nın durumları gündemdeki yerini koruyordu.

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, milli takım arasının ardından oynanacak Kasımpaşa maçında iki futbolcunun da hazır olması bekleniyor.

Buna karşın teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncuyu da karşılaşmanın başlangıç kadrosunda değerlendirmeyeceği belirtildi.

Lemina'nın forma giymemesi beklenirken, Osimhen'in ise maçın seyrine bağlı olarak yaklaşık 30 dakika sahada kalabileceği kaydedildi.