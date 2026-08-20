Olay, saat 13.30 sıralarında Çamardı ilçesi Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde meydana geldi.
Tırmanış yapan İngiliz dağcı Daniel Tohomas Martin, iddiaya göre dengesini kaybederek sarp kayalık bölüme düştü. Düşmenin ardından kolu kırılan Martin, bulunduğu bölgede mahsur kaldı.
Beraberindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
KARA YOLUYLA ULAŞILAMADI, HELİKOPTER DESTEĞİ İSTENDİ
Sarp kayalıklar nedeniyle kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki dağcının kurtarılması için Hava Kuvvetlerinden destek talep edildi.
Konya’dan havalanan Hava Kuvvetlerine ait helikopter, mahsur kalan İngiliz dağcıya ulaştı.
YARALI DAĞCININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Helikopterle güvenli bölgeye getirilen Martin, burada hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kolunda kırık olduğu belirlenen 26 yaşındaki dağcının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.