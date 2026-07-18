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Kaynak: AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 154 bin 464 metrekarelik yatırım alanı tahsisini kapsayan protokol; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Baran ve İskefe Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Alkoç tarafından imzalandı.

600 KİŞİYE İSTİHDAM, 180 MİLYON DOLAR İHRACAT KATKISI

Toplam 240 milyon dolar yatırım bedeline sahip projenin yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlaması ve yıllık 180 milyon dolar ihracat katkısı sunması bekleniyor. Projenin yaklaşık 36 ay içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPILACAK

Proje kapsamında hayvan derileri ileri teknolojilerle işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Kampüs bünyesinde kurulacak tesislerde gıda jelatini, kolajen proteini, farmasötik jelatin, sert ilaç kapsülü, yenilebilir sucuk kılıfı ve teknik deri ürünleri üretilecek.

Ayrıca organik atıkların değerlendirilmesiyle amino asit ve evcil hayvan maması üretimi de gerçekleştirilecek.

ÇEVRECİ ÜRETİM MODELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kampüs bünyesinde kurulacak ileri biyolojik arıtma tesisi sayesinde üretimde kullanılan su geri kazanılacak. Proje, sıfır atık yaklaşımına dayalı çevreci üretim modeliyle öne çıkıyor.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, projenin kentin sanayi altyapısına duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, yatırımın üretim, istihdam ve ihracata önemli katkılar sunacağını ifade etti.

İskefe Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Alkoç ise AR-GE odaklı teknolojiyle deri sektöründeki dönüşüme öncülük ettiklerini belirterek, kurulacak kampüsün dünyada benzeri olmayan bütüncül bir üretim modeli sunacağını vurguladı.