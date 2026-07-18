Prof. Dr. Naci Görür’ün depremle ilgili açıklamaları gündemdeki yerini korurken, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Üşümezsoy, Görür’ün açıklamalarını eleştirerek bilim insanlarının topluma karşı sorumluluğuna vurgu yaptı.
Şener Üşümezsoy’dan Naci Görür’e sert sözler: “Öz eleştiri yapmalı”
Deprem tartışmaları sürerken iki uzman arasında dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. Üşümezsoy’un sözleri yeni bir tartışma başlattı.Kaynak: Diğer
“Bilim insanı öz eleştiri yapmalı”
GZT’ye özel değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, bilimsel öngörülerin yanlış çıkması durumunda kamuoyu önünde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Üşümezsoy, “Bilim adamı söylediğinin yanlış çıkması sonrası öz eleştirisini yapmalıdır” ifadelerini kullandı.
Deprem senaryolarına eleştiri
6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili de konuşan Üşümezsoy, daha önce ortaya atılan bazı senaryoların gerçekleşmediğini savundu.
“Adana’ya doğru ilerleyen bir fay yoktur” diyen Üşümezsoy, depremin kendi yıllardır dile getirdiği fay hattı doğrultusunda gerçekleştiğini öne sürdü.
“Toplumu panikte tutmak doğru değil”
Marmara depremine ilişkin yıllardır dile getirilen risk senaryolarını da eleştiren Üşümezsoy, sert ifadeler kullandı:
“30 yıl insanları panikte tutmak bilim adamı tavrı değildir.”
Marmara için görüşünü yineledi
Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Üşümezsoy, Silivri-Kumburgaz hattına dikkat çekti. Büyükçekmece-Yeşilköy arasında aktif bir fay olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını ifade etti.
“Bilim insanı sorumluluk taşır”
Açıklamasının sonunda bilim insanlarının topluma karşı sorumluluğu olduğunun altını çizen Üşümezsoy, “Bilim adamı topluma karşı sorumluluk duyar” dedi.
Depremle ilgili farklı görüşlerin gündeme gelmesi, bilim dünyasında tartışmaların süreceğini gösteriyor.