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Sektörde bir "yapay zekâ balonu" oluştuğuna dair endişeleri sert bir dille "saçmalık" olarak nitelendiren Son, 2040 yılına gelindiğinde yapay zekâ altyapısını sürdürebilmek için küresel olarak yıllık 5 trilyon dolar (yaklaşık 800 trilyon yen) yatırım yapılması gerekeceğini savundu.

Masayoshi Son'un bu dudak uçuklatan projeksiyonu, finans çevrelerinde şüpheyle karşılansa da vizyoner lider, yapay zekânın getireceği ekonomik devrimin bu harcamaları birer "yuvarlama hatası" kadar önemsiz kılacağına inanıyor.

5 TRİLYON DOLAR NEDEN BİR YUVARLAMA HATASI?

Yıllık 5 trilyon dolarlık yatırım ihtiyacının ilk bakışta gerçek dışı göründüğünü kabul eden Son, arkasındaki matematiksel vizyonu şu şekilde özetledi:

GSYH'nin %20'si: 2040 yılında yapay zekâ tabanlı endüstrilerin üreteceği gelir, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %20'sini oluşturacak.

Kârlılık Oranı: Yapay zekâ sadece hayatı değiştirmekle kalmayacak, devasa seviyede kâr üretecek. Küresel ekonominin beşte birini yöneten bir teknoloji için yıllık 800 trilyon yenlik harcama, yaratılan katma değerin yanında son derece küçük kalacak.

"Yapay zekanın bir balon olup olmadığını sormak yersiz. Bence bunu soranlar yapay zekanın neyle ilgili olduğunu henüz anlamamış."

SOFTBANK'IN 60 MİLYAR DOLARLIK OPENAI KUMARI

SoftBank, bu vizyonu sadece teoride bırakmıyor. Şirket, kendisini küresel yapay zekâ ekosisteminin merkez üssü haline getirmek için milyarlarca dolarlık sermaye harcamaları yürütüyor:

Şirketin ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a yaptığı toplam ve planlanan yatırımların 2026 yılı bitmeden 60 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Fonlar sadece yazılıma değil; yeni nesil yarı iletken çiplerin üretimine, robotik şirketlerine ve veri merkezlerine aktarılıyor.

ENERJİ KRİZİNE ÇÖZÜM: NÜKLEER FÜZYON

Son'a göre bu ekosistemin önündeki en büyük fiziksel engel yazılım değil, enerji. 2040'a kadar yapay zekâ veri merkezlerinin 3 teravatlık bir elektrik gücüne ihtiyaç duyacağını öngören CEO, bunun bugünkü küresel elektrik tüketiminin tam 1,8 katı olduğunu vurguladı.

Bu devasa açığı kapatmak için Son'un yol haritası şöyle şekilleniyor:

Geçiş Dönemi: İlk aşamada veri merkezlerinin enerji ihtiyacı ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle sübvanse edilecek.

Nihai Hedef: Gelecekte ana akım enerji kaynağı Dünya tabanlı nükleer füzyon olacak. Elon Musk'ın uzay tabanlı güneş enerjisi projelerine de saygı duyduğunu belirten Son, yeryüzündeki füzyon enerjisinin çok daha ucuz ve temiz bir alternatif olacağını düşünüyor.

"İNSANLIĞIN ÜSTÜNLÜK ÇAĞI BİTİYOR"

Masayoshi Son'un konuşmasındaki en radikal ve felsefi kısım ise 2040 toplum yapısına dair öngörüsüydü. Gelecekte 100 trilyon yapay zekâ ajanının (kendi kararlarını alabilen akıllı algoritmalar) birbiriyle iletişim kurarak dünyayı yöneteceğini iddia etti.

Dünyanın artık "insan merkezli" olmaktan çıkıp "ajan merkezli" bir yapıya bürüneceğini söyleyen Son, şu çarpıcı cümleyle konuşmasını noktaladı: "İnsanların Dünya'daki en üstün yaşam formu olduğu çağ sona erecek. Bu, iyi ya da kötü bir şekilde gerçekleşecek ve durdurulması imkânsız."