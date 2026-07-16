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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, TOBB'da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nın ardından kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelerek Ordu iş dünyasının finansman, kredi ve yatırım taleplerini masaya yatırdı.

OTSO, ORDU'NUN TALEPLERİNİ ANKARA'DA DİLE GETİRDİ

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Başkan Karlıbel, VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın genel müdürleri ile üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen B2B görüşmelerde Ordu'nun finansal sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE KREDİ DESTEĞİ TALEBİ

Görüşmelerde, Altınordu'da üç yıldır devam eden imar planı sorunları nedeniyle konut ve iş yeri üretiminde sıkıntı yaşayan inşaat sektörünün yaşadığı finansman sorunları gündeme getirildi. OTSO Başkanı Karlıbel, sektör temsilcilerine 6 aylık finansman kolaylığı sağlanması ve ek kredi imkânı sunulmasını talep etti.

FINDIK SEKTÖRÜ İÇİN POZİTİF KREDİ ÇAĞRISI

Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreç geçiren, ticaret hacmi ve ihracat hedeflerinin gerisinde kalan fındık sektörü de görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Başkan Karlıbel, yeni sezonda fındık sektöründe faaliyet gösteren firmaların kredi değerlendirmelerinde pozitif yaklaşım sergilenmesini istedi.

İMAR PLANI MAĞDURİYETİ GÜNDEME TAŞINDI

Altınordu'da imar planlarının iptal edilmesinden kaynaklanan sorunların iş dünyasını olumsuz etkilediğini belirten Karlıbel, kredi başvurularında teminat olarak gösterilen taşınmazların imar durumunun olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. Bu kapsamda, taşınmazların yasal değeri yerine reel piyasa değerinin esas alınması talep edildi.

MARİNA VE TEKNE YATIRIMLARINA ÖZEL KREDİ ÖNERİSİ

Toplantıda ayrıca yeni dönemde marina, çekek yeri, tersane ve tekne yapımı alanlarında yatırım yapacak girişimcilere yönelik özel yatırım ve işletme kredisi paketlerinin hazırlanması önerildi.

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ İNDİRİMİ İSTENDİ

Başkan Karlıbel, konut sektörünün yeniden canlandırılması amacıyla Ordu gibi nüfusu 1 milyonun altında bulunan illerde uygulanacak konut kredisi faiz oranlarının 5 puan daha düşük belirlenmesi yönündeki öneriyi de banka yöneticileriyle paylaştı.