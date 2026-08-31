Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yazılı açıklamasına göre, Arabica Coffee'nin katkılarıyla organize edilen festival 2 Eylül'de başlayacak. Etkinlik boyunca farklı alanlarda çok sayıda aktivite ve konser düzenlenecek.

Dünyanın önde gelen motokros organizasyonları arasında gösterilen MXGP Türkiye ile aynı dönemde gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest, ziyaretçilere beş gün boyunca spor, müzik ve eğlence programları sunacak.

Festival alanında konaklama ihtiyacına yönelik kamp çadırları ile karavanlar için özel bölgeler hazırlanacak. Program kapsamında akrobasi gösterileri, sahne etkinlikleri ve ziyaretçilerin doğrudan katılabileceği çeşitli aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Festivalin konser takviminde Türkiye'nin tanınmış sanatçıları ve müzik grupları yer alacak. Beş günlük programda farklı müzik tarzları dinleyicilerle buluşurken, genç sanatçıların yanı sıra Türk müziğinde önemli yere sahip isimler de sahneye çıkacak.

NG Afyon Motofest 2026 konser programı ise şöyle:

2 Eylül: Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive

3 Eylül: M Lisa, Sefo, Demet Akalın

4 Eylül: Selin, Pentagram, Ceza

5 Eylül: Emre Altuğ, Derya Bedavacı

6 Eylül: Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz