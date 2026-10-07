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Kaynak: AA

New York Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre Hochul, eyalette ve komşu eyaletlerin özellikle kırsal bölgelerinde kızamık vakalarının arttığını belirtti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bu sebeple Hochul, salgınla mücadeleyi hızlandırmak için acil durum ilan eden kararnameyi imzaladı.

Alınan karara ilişkin kızamık aşısı uygulayabilecek sağlık çalışanlarının kapsamı genişletildi. Paramedikler, ileri düzey acil sağlık hizmeti çalışanları, eczacılar ve ebeler de kızamık aşısı gerçekleştirebilecek sağlık çalışanları arasına dahil edildi. Hemşirelere de doktorların yanı sıra kızamık testi isteme yetkisi verildi.

108 KIZAMIK VAKASI DOĞRULANDI

Eyalet verilerine göre, 3 Ekim tarihinden itibaren New York şehrinde 7, kentin dışındaki bölgelerde ise 101 olmak üzere eyalet genelinde toplam 108 kızamık vakası doğrulandı.

Ulusal basındaki haberlere göre bu, vakaların 2025 senesinde artmaya başlamasından beri bir ABD eyaletinde bu kapsamda alınan ilk karar oldu.